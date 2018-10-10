2018-10-10T15:37:38+03:00
Дом. Семья

Тюменцев ждут на благотворительный рок-концерт в поддержку животных

Областной центр впервые присоединился к международной акции
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Жителей Тюмени и гостей города ждут на благотворительном на рок-концерте в поддержку животных. Он пройдет 13 октября в рок-клубе Yes Rock Club. Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к проблемам защиты животных и собрать средства для помощи зоозащитникам.

Подобные фестивали пройдут в 69 городах. Областной центр впервые присоединится к международной акции, отметили в пресс-службе администрации города. Во время концерта одному из участников бесплатно нанесут татуировку с логотипом международной акции #Рок в защиту животных. Кроме того, все желающие смогут сделать тату по заготовленным эскизам за благотворительный взнос.

Вырученные на фестивале средства получат группы помощи животным: «ЖиВи», «Верный друг» и «Счастливый кот». Организаторы приглашают на фестиваль всех желающих, достигших 18 лет.

- В Тюмени функционируют 12 групп подобных групп. Они решили объединиться и стать частью крупного музыкального мероприятия, чтобы обратить внимание на проблемы и напомнить остальным, что мы в ответе за тех, кого приручили, - отметила куратор международного фестиваля «Рок в защиту животных» в Тюмени Дарья Григорьева.

В рамках концентра запланированы выступления тюменских групп - «Панк-Рок Пушкина», Fire Flame, Fliesband, The Samhain, Keep Noise, «Сок Свежевыжатого Асфальта». Также планируется организация работы тематической фотозоны, розыгрыш призов от спонсоров и партнёров.

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