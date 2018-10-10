Тюменское кафе закрыли на 40 суток за нарушение санитарных норм

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-10T15:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на 40 суток приостановлена работа кафе «Шабрам». Заведение общепита, находящееся на улице Ореховая, 32, внепланово проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Так, специалисты надзорного ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, технических регламентов Таможенного союза, в том числе при производстве готовых блюд, их хранении и реализации населению. В отношении индивидуального предпринимателя Гребневой Л.В., осуществляющей деятельность в кафе составлен протокол об административном правонарушении. Само кафе закрыто с 1 октября.

- В настоящее время материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для решения вопроса о привлечении владельца кафе к административной ответственности и применении административного наказания в виде приостановления деятельности кафе, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.