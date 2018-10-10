Пять тысяч рублей заплатит подросток, повредивший арт-объект «Я люблю Тюмень»

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-10T14:39:59+03:00

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Пять тысяч рублей должен выплатить 16-летний учащийся одного из тюменских колледжей за порчу арт-объекта «Я люблю Тюмень». Такое решение накануне, 9 октября, вынес мировой судья судебного участка №4 Центрального судебного района Тюмени.

Напомним, инцидент произошел 2 сентября 2018 года. Около 01:30 пьяный несовершеннолетний, гуляя в компании подвыпивших молодых людей, подошел к арт-объекту «Я ЛЮБЛЮ ТЮМЕНЬ», расположенному у дома №1 по ул. М.Тореза. Парень нанес ногой удар по арт-объекту, повредив две буквы – «Т» и «Ю». Видео инцидента также попало в социальные сети и вызвало большое общественный резонанс.

Как выяснилось в ходе следствия, подросток родом из села в Исетском районе Тюменской области. В Тюмени он проживает второй год, учится в одном из колледжей. На суде молодой человек полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него прекратили, назначив штраф в размере 5 тысяч рублей в доход государства.

Такую же сумму нарушителю пришлось выложить за восстановительного ремонта, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Потерпевшим по делу было признано МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмень». В ходе расследования ущерб заявителю за порчу имущества был возмещен.