Федеральные гости остались довольны уровнем благоустройства Тюмени

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-10T14:57:27+03:00

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Накануне, 9 октября, Тюмень посетили члены Временной комиссии Совета Федерации. Экскурсию по областному центру гостям провел глава города Руслан Кухарук. Главным темой для обсуждения стал проект по формированию комфортной городской среды.

Первым делом сенаторы посетили набережную, а затем оценили благоустройство дворовых территорий. В частности, побывали во дворе дома № 133 по ул. Садовой. В прошлом году здесь было завершено благоустройство двора. Теперь на территории расположены современные игровые и спортивные комплексы, где свободное время проводят как дети, так и взрослые. -

На протяжении нескольких лет мы системно занимаемся благоустройством, при этом используем комплексные подходы. Важный для нас принцип – учитывать мнение горожан. К примеру, при благоустройстве двора один из этапов работы – согласование дизайн-проекта с жителями многоквартирных домов, - отметил Руслан Николаевич.

Организовать досуг горожан помогают и спортоорганизаторы - 163 инструктора по спорту систематически проводят занятия по месту жительства, передает пресс-служба администрации города. По словам Руслана Николаевича, спортивные «уроки» достаточно востребованы, их посещают более 25 тысяч тюменцев.

Помимо дворов гости и оценили новые образовательные учреждения, построенные в Тюмени. Так, члены Совета Федерации посетили новую школу, расположенную в микрорайоне Ямальский – 2. Второй корпус гимназии № 49 был открыт в сентябре этого года.

- Сегодня мы работаем в Тюмени и видим, как активно развивается город, это один из передовых опытов по созданию комфортной среды именно для жителей. Наша цель - посмотреть, как работают федеральные законы для людей, и как реализуют инициативы правительства России власти на местах, – отметил Андрей Кутепов, член Совета Федерации.