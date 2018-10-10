Обещал оставить в покое: тюменец обвиняется в изнасиловании своей знакомой
Тюменские следователи начали проверку по факту нападения, совершенного местными жителем на свой знакомую. Мужчина обманным путем уговорил женщину встретиться с ним и изнасиловал.
Жуткий инцидент произошел днем, 5 октября. Подозреваемый уговорил знакомую встреться, пообещав ей больше никогда ее не беспокоить после этого. Женщина согласилась.
- Тогда, под надуманным предлогом он завел ее в квартиру, где, применив силу, напал и изнасиловал, - отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Тюменской области.
В настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.