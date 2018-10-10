Обещал оставить в покое: тюменец обвиняется в изнасиловании своей знакомой

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-10T13:43:13+03:00

Мужчина уговорил женщину встретиться последний раз и напал на нее

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Тюменские следователи начали проверку по факту нападения, совершенного местными жителем на свой знакомую. Мужчина обманным путем уговорил женщину встретиться с ним и изнасиловал.

Жуткий инцидент произошел днем, 5 октября. Подозреваемый уговорил знакомую встреться, пообещав ей больше никогда ее не беспокоить после этого. Женщина согласилась.

- Тогда, под надуманным предлогом он завел ее в квартиру, где, применив силу, напал и изнасиловал, - отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Тюменской области.

В настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.