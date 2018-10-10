2018-10-10T13:29:30+03:00
Общество

В Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали жителей

Пожар произошел в квартире на шестом этаже
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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Сегодня, 10 октября в 10 часов 32 минуты в Тюмени произошел пожар в многоквартирном 8-и этажном доме по улице Олимпийской. Загорелась квартира на 6 этаже.

- В тушении пожара было задействовано 19 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Возгоранию была присвоена вторая степень огнестойкости. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. В результате случившегося никто из людей не пострадал.

- Вызов поступил в 10.35. Уже через 5 минут бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Обращений за медпомощью не было, - отметили в пресс-службе департамента здавоохранения Тюменской области.

Напомним, в начале года на этой же улице произошел серьезные пожар. 8 января в многоквартирном дома по Олимпийской, 4 загорелась одна из квартир. Огонь перекинулся на обшивку дома, в итоге обгорело все здание и кровля. Общая площадь горения составила более 150 тысяч квадратных метров. Из огня были эвакуированы 160 человек.

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