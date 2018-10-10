Тюменка выплатила алименты матери, боясь остаться без машины

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-10T12:37:17+03:00

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Судебные приставы помогли взыскать алименты с нерадивой дочери. 49-летняя тюменка принципиально отказывалась помогать своей матери, накопив долг в размере 88 тысяч рублей.

Женщина должна была ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание своей матери. Так постановил суд. Но злоумышленница систематически уклонялась от перечисления алиментов. В результате накопилась задолженность.

- На счета должницы были наложены аресты, а также было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ и запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Только потенциальная угроза изъятия принадлежащего женщине автомобиля последующей реализацией подвигли женщину на уплату долга. Боясь потерять иномарку, дочь оплатила задолженность в пользу родителя в полном объеме.