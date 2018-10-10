2018-10-10T11:58:30+03:00
Общество

Роспотребнадзор подтвердил превышение выбросов ишимским заводом аминокислот

Поводом к проверке стали многочисленные обращения жителей
Марина Васильева
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Ишимский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования управления Роспотребнадзора по Тюменской области в отношении АО «Аминосиб». Надзорное ведомство зафиксировало нарушение предприятие предельно допустимых выбросов.

Начиная с 2017 года в территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Ишиме неоднократно поступали обращения граждан с жалобами на неприятный запах в муниципалитете и Ишимском районе. Причиной местными жители называли деятельность предприятия «Аминосиб».

Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха подтвердили, что содержание вредных веществ в пробах атмосферного воздуха превышает уровень предельно-допустимых концентраций, установленных нормативными документами.

Кроме того, сотрудниками надзорного ведомства также было установлено, что «Аминосиб» осуществляет свою деятельность без разработанной программы производственного контроля и без согласованного в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны. Именно эти два документы должны предусматривать лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Полученные данные легли в основу иска со стороны ведомства в Ишимский городской суд Тюменской области. Специалисты управления потребовали признать действия предприятия противоправными и обязать компанию устранить нарушения требований санитарного законодательства.

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