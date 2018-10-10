Пришел с букетом цветов: в убийстве сотрудницы ишимского спорткомплекса обвиняют ее мужа

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-10T11:17:35+03:00

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Следователи Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Ишима. Он обвиняется в убийстве собственной супруги.

Напомним, накануне, появилась информация о том, что в Ишиме убили сотрудницу спортивного комплекса. Женщину зарезали прямо на рабочем месте. Следователи заподозрили в содеянном супруга убитой. Так, по их версии, 9 октября 2018 года около 10 часов 40 минут обвиняемый приехал на работу к своей супруге с букетом цветов.

- Подозреваемый рассказал, что хотел помириться с женой. Некоторое время супруги пребывали в ссоре. Однако разговор перешел в словесную перепалку. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес им удар в сердце женщине. От полученного ранения она скончалась на месте, - отметили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователями проводится необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.