2018-10-10T09:47:53+03:00
Общество

Тюменская область приступает к реализации концепции «умный регион»

Проект предусматривает переход на «цифру» в различных сферах жизнедеятельности
Марина Васильева
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Сегодня, 10 октября, в Тюмени заключили соглашение о реализации в Тюменской области концепции «Умный регион». Документ подписали губернатор Александр Моор, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев и и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Торжественная церемония подписания соглашения прошла в рамках XI Тюменского цифрового форума и выставкм информационных технологий «Инфотех-2018», открывшихся сегодня. Документ предусматривает сотрудничество по разработке предложений в области создания и реализации проекта «Умный регион» в регионе, в том числе создания условий для внедрения в различные сферы деятельности комплексных информационных решений, обмена опытом и информацией, реализации совместных проектов, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- Сегодня все, кто хочет оставаться в тренде, идут в сторону «цифры». Телемедицина, интеллектуальная транспортная система, умные поликлиники и экологический мониторинг — эти решения сегодня нужны людям, - отметил Александр Моор.

По словам главы региона, внедрение технологий «Умного региона» позволит объединить различные службы в единое цифровое пространство для повышения, в первую очередь, уровня безопасности жителей.

В рамках подписанного соглашения стороны предполагают совместно разработать оптимальные решения для реализации проекта, отметили в пресс-службе правительства области. А именно, определить его параметры, этапы, проанализировать возможные объемы работ и определить сроки внедрения умных решений в самых разных областях жизнедеятельности: образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине, обеспечении безопасности, транспортной сфере и так далее.

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