В Тюменской области завершился сезон клещей

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-10T08:50:15+03:00

Но специалисты рекомендуют уже сейчас подготовиться к следующему эпидсезону и поставить прививку против клещевого энцефалита

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В Тюменской области завершен эпидемический сезон 2018 года по инфекциям, передающимся клещами. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства в этом году, начиная с марта и заканчивая сентябрем, в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось почти 16,6 тысяч человек, в том числе порядка 3,3 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Диагноз клещевой энцефалит был подтвержден у 78 пациентов, иксодовый клещевой боррелиоз - у 80.

Для профилактики и предупреждения присасывания клещей в 2018 году в регионе увеличили объем и кратность акарицидных обработок. В итоге было обработано 7,7 тысяч га. Для сравнения - в прошлом году обработали 6,8 тысяч га.

- Благодаря совместным усилиям ведомств на территории летних оздоровительных учреждений случаев присасывания клещей не зарегистрировано, - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За период с января по сентябрь 2018 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 80158 человек, из них 21698 - дети.

Специалисты напоминают, единственным эффективным и безопасным методом профилактики является вакцинация, поэтому рекомендуется уже сейчас подготовиться к следующему эпидсезону и поставить прививку против клещевого энцефалита.