Вернули с того света: тюменские медики спасли пациентку, перенесшую клиническую смерть дважды

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-10T09:12:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские врачи спасли пациентку, перенесшую за один день две клинические смерти. Чрезвычайный случай произошел еще в конце августа, сейчас женщина чувствует себя хорошо, а на днях прислала благодарственное письмо в адрес спасших ее врачей.

- Боли в грудной клетке женщину беспокоили задолго до злополучного дня, но она вск списывала на остеохондроз, - отметили в пресс-службе департамент здравоохранения Тюменской области. Однако в час ночи женщине стало плохо. Скорую помощь вызвала внучка. Бригада прибыла по указанному адресу в сельское поселение Тюменского района спустя 12 минут.

В течение 10 минут фельдшеры Александр Бутенко и Вера Динжос оказывали пациентке экстренную реанимационную помощь. Сердце женщины удалось «завести», в сознание она пришла буквально через минуту.

Вторая бригада в составе врача Владимира Удалова и фельдшера Андрея Степаненко доставила пациентку в стационар в крайне тяжелом состоянии, предварительно оповестив приемное отделение, чтобы их встречали врачи-реаниматологи и кардиологи. У пациентки во время транспортировки произошла повторная фибрилляция желудочков.

Несмотря на всю тяжесть состояния, пациентка быстро восстановилась после операции на сердце — ей установили стент в коронарном сосуде. Спустя 10 дней она выписалась домой и вернулась к полноценной жизни.