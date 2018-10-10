Прокуроры Уватского района добились заключения договора соцнайма с сиротой

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-10T08:02:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Уватского района Тюменской области помогла жительнице поселка Туртас Уватского района добиться соблюдения ее жилищных прав. В течение 18 лет женщина проживала в жилом помещении, не имея договора социального найма.

Проверка надзорного ведомства показала, что еще в 2000 году жительница поселка как сирота была вселена главой Туртасской сельской администрации в жилое помещение. Но документы о предоставлении ей жилья не оформили. Заявительница неоднократно обращалась в администрацию для заключении договора социального найма. Но там ей отказывали в силу отсутствия документов на жилье.

- Спустя почти 18 лет, в апреле 2018 года женщину вынудили согласиться на заключение договора коммерческого найма. По нему плата за найм без учета коммунальных услу сгоставила 1948 рублей в месяц, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Женщина обратилась за помощью к прокурорам Уватского района. Представители надзорного ведомства, выявив нарушения, направили в Уватский районный суд Тюменской области иск о признании договора найма жилого фонда коммерческого использования недействительным. Прокуратура также потребовала обязать районную администрацию заключить договор социального найма. В августе суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено. Районная администрация заключила с заявительницей договор социального найма, по которому плата за жилье без учета коммунальных услуг ниже в 5,5 раз и составляет 350 рублей 64 копеек в месяц.