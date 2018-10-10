2018-10-10T07:37:34+03:00
Общество

В Тюменской области стартовали обучающие игры по интернет-безопасности

Первая интеллектуальная битва прошла в Тобольске
Поделиться:
Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
Изменить размер текста:

В Тюменской области стартовал цикл обучающих интеллектуальных игр, посвященных интернет-безопасности. Первая игра на днях прошла в Тобольске. Организаторами игр выступили проект «Крепкая семья» и «Молодежный интеллектуальный клуб Тюменской области».

- Чтобы не нагружать ребят лекцией о безопасности в Интернете мы решили использовать игровой формат. И, как показала первая игра в Тобольске, ребята отлично восприняли и усвоили информацию, - поделилась Елена Кашкарова, куратор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной Думы.

Игры похожи на известную по всей России телевизионную игру «Что? Где? Когда?». Участники отвечают на вопросы, посвященные интернет-безопасности, правилам поведения в сети, обсуждают опасные ситуации, связанные с Интернетом, чтобы выбрать оптимальный план поведения.

В первой игре приняли участие 3 команды в составе которых было по 5 воспитанников и выпускников МБУ «Центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей» города Тобольска в возрасте от 11 до 17 лет.

Юные тобольчане разделились на команды: «Максимум», «Адреналин» и «Верные друзья». Победила команда «Адреналин», в составе которой были: Диденко Маргарита - капитан - 7 класс, Диденко Любовь - 5 класс, Федоров Николай - 9 класс, Федоров Семен - 7 класс и Мягких Валерия - 7 класс.

Следующие города, где пройдут игры - Тюмень и Ишим. Также прорабатывается план турнира среди сельских школ юга Тюменской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Рощино» закрыл вылеты авиакомпании "Atlasglobal Airlines"
В Тюмени пройдет первый региональный культурный форум «Точки роста»
Погода в Тюмени 10 октября: ожидается ясный и прохладный день
Тюменские полицейские за два дня розыскали 37 преступников
Тюменцев приглашают на бесплатный фильм и лекцию по игре го
Пьяный водитель в Тюмени протаранил у светофора сразу три автомобиля
В спорткомплексе Ишима зарезали администратора
15 лучших ресторанов Тюмени месяц будут готовить блюда из репы и черники
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Сильный ветер в Тюменской области сохранится до среды
На забег «Стальной характер – Кросс» количество участников увеличили до полутора тысяч
Около 300 тюменцев сделали необычные открытки к 80-летию Владислава Крапивина
Главврача одной из поликлиник Тюменской области подозревают в получении взятки 4 млн рублей
На берегу Иртыша в Тобольске найдены обожженные кости женщины
Двум многодетным семьям власти Тюменской области помогут построить новые дома
Тюменский вуз - одна из кузниц инженерных кадров России
Активисты ОНФ предлагают активнее привлекать тюменцев к благоустройству города
Экопарк «Затюменский» примет полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ
Приставы помогли тюменцу избавиться от нескольких крупных долгов
Из высотки на Менделева в Тюмени эвакуировали 46 человек
Молодые архитекторы назвали Тюмень городом комфортным для жителей
Пьяную тоболячку на 8 лет отправили в колонию за попытку сбыть наркотик
В Тюмени задержали семейную пару с крупной партией «соли»