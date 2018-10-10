В Тюменской области стартовали обучающие игры по интернет-безопасности

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-10T07:37:34+03:00

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В Тюменской области стартовал цикл обучающих интеллектуальных игр, посвященных интернет-безопасности. Первая игра на днях прошла в Тобольске. Организаторами игр выступили проект «Крепкая семья» и «Молодежный интеллектуальный клуб Тюменской области».

- Чтобы не нагружать ребят лекцией о безопасности в Интернете мы решили использовать игровой формат. И, как показала первая игра в Тобольске, ребята отлично восприняли и усвоили информацию, - поделилась Елена Кашкарова, куратор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной Думы.

Игры похожи на известную по всей России телевизионную игру «Что? Где? Когда?». Участники отвечают на вопросы, посвященные интернет-безопасности, правилам поведения в сети, обсуждают опасные ситуации, связанные с Интернетом, чтобы выбрать оптимальный план поведения.

В первой игре приняли участие 3 команды в составе которых было по 5 воспитанников и выпускников МБУ «Центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей» города Тобольска в возрасте от 11 до 17 лет.

Юные тобольчане разделились на команды: «Максимум», «Адреналин» и «Верные друзья». Победила команда «Адреналин», в составе которой были: Диденко Маргарита - капитан - 7 класс, Диденко Любовь - 5 класс, Федоров Николай - 9 класс, Федоров Семен - 7 класс и Мягких Валерия - 7 класс.

Следующие города, где пройдут игры - Тюмень и Ишим. Также прорабатывается план турнира среди сельских школ юга Тюменской области.