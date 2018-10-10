2018-10-10T06:41:41+03:00
Общество

«Рощино» закрыл вылеты авиакомпании "Atlasglobal Airlines"

Авиаперевозчик задолжал за наземное обслуживание воздушных судов
Марина Васильева
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С сегодняшнего дня международный аэропорт «Рощино» прекращает обслуживание рейсов авиакомпании "Atlasglobal Airlines". Соответствующее информационное сообщения появилось на сайте воздушной гавани, накануне, 9 октября.

Причиной отмены всех рейсов стал многомиллионный долг за аэропортовые услуги и наземное обслуживание воздушных судов.

- Авиакомпания не выполнила ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом. Обслуживание данной авиакомпании будет приостановлено до полного погашения задолженности, - отметили в пресс-службе аэропорта «Рощино».

В воздушной гавани также отметили, что пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании "Atlasglobal Airlines", следует обратиться непосредственно в авиакомпанию или к туроператорам.

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