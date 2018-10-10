В Тюмени пройдет первый региональный культурный форум «Точки роста»

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-10T06:28:36+03:00

Он соберет на своей площадке около 1000 участников

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Уже завтра, 11 октября в Тюмени стартует первый региональный культурный форум «Точки роста». Около 1000 участников соберутся в областной столице, чтобы обсудить новые направления в деятельности, выявить существующие проблемы, найти пути их решения и поделиться опытом.

Форум пройдет в течение двух дней. В программе — дискуссии, доклады, демонстрация опыта работы и культурных кейсов при участии экспертов в области культуры, передает пресс-служба правительства области.

Работа форума развернется на нескольких площадках. Среди них - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тюменский драматический театр, Тюменская филармония, колледж искусств и культуры.

Обсуждене актуальных вопросов охватит целый ряд направлений. Это библиотечное дело, образование, культура и досуг, театр и многое другое.