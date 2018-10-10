Погода в Тюмени 10 октября: ожидается ясный и прохладный день

СЕГОДНЯ 05:19 2018-10-10T05:32:15+03:00

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Сегодня на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается на уровне +0 - +5 градусов. Днем местами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, температура +5 - +10 градусов.

В Тюмени утром температура воздуха составит -0-+5 градусов будет солнечно. Днем воздух максимально прогреется до +6-+7 градусов. Вечером и ночь синоптики прогнозируют +5 градусов тепла. В течение дня ожидается юго-западный и южный ветер 3,9-4,9 м/c.

10 октября в народном календаре принято чтить память преподобного Савватия Соловецкого. Он заслужил почитание и уважение, как терпимый и смиренный человек, благодаря ему на острове Соловки был основан православный монастырь.

В народном календаре день Савватия Соловецкого называется Пчелиными девятинами – это время, когда пчельники готовили к зиме свое хозяйство: убирали в омшаники ульи. Народные синоптики утверждали, что пчелы10 октября забирали ключи от лета и прятали в теплых краях.