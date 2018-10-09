Тюменские полицейские за два дня розыскали 37 преступников

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-09T16:07:52+03:00

Были найдены также более 20 человек пропавших без вести

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Полицейские Тюменской области за два дня всероссийской операции «Розыск» нашли 37 преступников. 19 человек находились в федеральном розыске, еще один – в международном.

В основном эти граждане подозревались в совершении имущественных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Так, был задержан разбойник из Тюмени. Осенью 2014 года мужчина вместе со своим знакомым напал на прохожего и похитил крупную сумму денег. Одного злоумышленника вскоре задержали, а второй скрывался на Северном Кавказе. На днях он вернулся и сразу был задержан оперуполномоченными.

В другом случае, житель Уватского района, совершив кражу в своем поселке, уехал в Югру. Полицейские нашли и его.

Также сотрудникам удалось отыскать более 20 человек пропавших без вести.