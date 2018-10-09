2018-10-09T16:18:17+03:00
Наука

Тюменцев приглашают на бесплатный фильм и лекцию по игре го

Горожане смогут даже поиграть в эту древнейшую китайскую игру
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителям Тюмени бесплатно покажут научный фильм «АльфаГо». Картина расскажет о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера. После состоятся лекция и мастер-класс по го. Напомним, что древняя китайская игра считается самой сложной из когда-либо придуманных человеком.

Сейчас го входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах.

- Посмотреть, послушать и поиграть могут все желающие. Правила го настолько просты, что их без труда поймут даже дети, - пояснил руководитель тюменского клуба игры го «Линия жизни» Дмитрий Сидоренко.

Фильм «АльфаГо» американского режиссера Грега Коса расскажет о спортивной драме XXI века. Компания Deep Mind, занимающейся искусственным интеллектом, создала программу AlphaGo, которая должна играть лучше человека — в арканоид, в Starcraft, в другие видеоигры, но особенно — в го. И вот программа создана и уже обыграла профессионального игрока со счетом 5:0. Теперь у команды Хассабиса более серьезный вызов — сразиться с лидером мирового рейтинга, обладателем 9-го дана Ли Седолем.

Сеанс и лекция пройдут в рамках Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) уже завтра, 10 октября, в МТЦ «Космос». Начало в 19.30.

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