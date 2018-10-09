2018-10-09T15:15:14+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Тюмени протаранил у светофора сразу три автомобиля

У одного автомобилиста сломаны ребра
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пьяный водитель в Тюмени протаранил у светофора сразу три автомобиля. Фото ГИБДД Тюменской областиПьяный водитель в Тюмени протаранил у светофора сразу три автомобиля. Фото ГИБДД Тюменской области
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Пьяный водитель в Тюмени протаранил три автомобиля, остановившихся на перекрестке у светофора по ул.Губернской. «Лада» 12-й модели влетела ВАЗ2114, «Хундай» и «Ладу Гранта».

В столкновении серьезно пострадали 35-летний водитель «четырнадцатой», у него перелом ребер, пострадала также его 39-летняя пассажирка.

Показания алкотестера 49-летнего виновника аварии составили 1,11мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в областной Госавтоинспекции. Два года назад мужчина уже задерживался по подозрению в управлении транспортом в нетрезвом виде. Тогда он отказался от прохождения освидетельствования и был оштрафован на 30 тысяч рублей, а также лишен права управления транспортом на 19 месяцев.

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