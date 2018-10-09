2018-10-09T14:55:50+03:00
Происшествия

В спорткомплексе Ишима зарезали администратора

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего
Марина АНТОНОВА
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В спорткомплексе Ишима зарезали администратораВ спорткомплексе Ишима зарезали администратораФото: Ольга Крыльцова
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Жуткое убийство произошло сегодня, 9 октября, в Ишиме. В спортивном комплексе «Локомотив» на ресепшене зарезали администратора. Смертельное ранение нанес мужчина, который зашел в здание ударил женщину и вышел.

Потерпевшей тут же вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ее не удалось. Женщина скончалась.

- Звонок в скорую областной больницы Ишима поступил в 10.42, бригада приехала через 5 минут. Фельдшеры проводили реанимацию пациентки, но, к сожалению, безуспешно, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. На месте уже работают сотрудники Следственного комитета.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в региональном управлении СКР.

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