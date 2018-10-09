2018-10-09T14:23:27+03:00
Общество

15 лучших ресторанов Тюмени месяц будут готовить блюда из репы и черники

Каждый шеф-повар будет создавать свои неповторимые рецепты
Маргарита КАЛИНКИНА
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15 лучших ресторанов Тюмени месяц будут готовить блюда из репы и черники15 лучших ресторанов Тюмени месяц будут готовить блюда из репы и черники
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Пятый гастрономический фестиваль стартует в Тюмени с 18 октября. До 18 ноября 15 лучших ресторанов города предложат своим гостям специальные дегустационные сеты от шеф-поваров.

Блюда будут готовится с использованием трех ключевых продуктов: говядины, репы и черники. Еще одно условие – единая стоимость сетов – 900 рублей за три блюда.

Это отличная возможность по выгодной цене вкусно поесть и попробовать один и тот же продукт в исполнении разных поваров, оценить, каким разным он может быть на вкус. А для шеф-поваров – это отличный шанс показать свой особый почерк и стиль, отмечают организаторы фестиваля - Ассоциация гостеприимства Тюменской области.

В рамках фестиваля состоятся кулинарные поединки. 27 октября и 10 ноября в одном из торговых центров будет действовать выездная кулинарная студия, на которой состоится несколько поединков между шеф-поварами. 1 ноября шефы будут готовить ужин для гостей вечера, а 18 ноября запланирован десертный бал. В финале фестиваля на одной площадке соберутся лучшие кондитеры города, чтобы представить свои сладости. Победителя выберут гости, «проголосовав рублем».

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