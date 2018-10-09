Сильный ветер в Тюменской области сохранится до среды

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-09T13:33:35+03:00

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Очень ветреная погода в Тюменской области продолжается. МЧС предупреждает о сильном ветре 10 октября в южных районах. Северо-западный ветер будет 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Жиитеолям напоминают, что сильный ветер увеличивает риск падений объектов и возникновение аварий на сетях электроснабжения. Во избежание травмирования не следует находиться под слабо укрепленными конструкциями, около недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. В этих местах нельзя также парковать машины.

В остальном погода будет обычной. По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +0 +5 градусов.