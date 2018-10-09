2018-10-09T13:14:11+03:00
Спорт

На забег «Стальной характер – Кросс» количество участников увеличили до полутора тысяч

В Тюмень хотят приехать бегуны со всей России
Маргарита КАЛИНКИНА
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На забег «Стальной характер – Кросс» количество участников увеличили до полутора тысяч. Фото проекта "Стальной характер"На забег «Стальной характер – Кросс» количество участников увеличили до полутора тысяч. Фото проекта "Стальной характер"
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В тюменском забеге «Стальной характер – Кросс» дополнительно ввели 500 мест. Напомним, спортивное мероприятие состоится 20 октября в Гилевской роще.

Предполагалось, что в кроссе примет участие тысяча человек, но уже все номера разобраны, а желающие до сих пор звонят и заявки продолжают поступать. Заявки поданы уже из 26 населенных пунктов страны. В Тюмень готовы приехать бегуны из Асбеста, Воронежа, Омска, Санкт-Петербурга и не только.

В связи с этим организаторы приняли решение с 9 октября открыть дополнительную регистрацию на сайте проекта.

- Приглашаем участвовать всех желающих, - отметил куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

Бегуны могут выбрать дистанцию на 3 и 5 км. На финише каждого ждет медаль и футболка с логотипом проекта. А победители и призеры будут награждены памятными призами.

Отметим, что «Стальной характер» является частью программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области и Фонда президентских грантов.

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