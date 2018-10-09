2018-10-09T12:37:14+03:00
Звезды

Около 300 тюменцев сделали необычные открытки к 80-летию Вячеслава Крапивина

Авторские поздравления будут переданы писателю в день юбилея
Маргарита КАЛИНКИНА
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Около 300 тюменцев сделали необычные открытки к 80-летию Вячеслава Крапивина. Фото Почты РоссииОколо 300 тюменцев сделали необычные открытки к 80-летию Вячеслава Крапивина. Фото Почты России
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Около 300 тюменцев подготовили необычные поздравления к 80-летию писателя-земляка Вячеслава Крапивина. До 1 октября авторские открытки принимала детская библиотека имени Лагунова, сейчас они отправлены в Екатеринбург и будут вручены в день юбилея.

Послания мастерили учащиеся нескольких тюменских школ, ялуторовские шестиклассники, ребята из Детской школы искусств «Гармония», а также взрослые почитатели таланта. Кроме того, дети для Владислава Петровича передали свои иллюстрации любимых книг автора, а сотрудники библиотеки организовали запись видеопоздравлений на канале YouTube.

- Все подарки уже Вячеславу Петровичу вручат свердловские почтовики, - сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Напомним, акция «Поздравь Командора» прошла во всех регионах России от Камчатки до Крыма. Организаторами мероприятия выступили Почта России и Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Крапивина.

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