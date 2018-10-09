Главврача одной из поликлиник Тюменской области подозревают в получении взятки 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-09T12:15:09+03:00

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Главврача одной из поликлиник Тюменской области подозревают в получении взятки в размере 4 миллионов рублей. За эти деньги руководитель поспособствовал продаже по завышенной стоимости нежилого помещения и земельного участка, расположенных рядом с поликлиникой. Полученными деньгами медик распорядился по своему усмотрению.

По версии следствия, преступление было совершено в августе 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. Доктору грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, или его дохода от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать руководящиен должности до 15 лет, либо лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.