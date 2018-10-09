На берегу Иртыша в Тобольске найдены обожженные кости женщины
Пожилую тоболячку кремировал собственный сын
На берегу Иртыша в Тобольске найдены обожженные кости женщиныФото: Ольга Крыльцова
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На берегу Иртыша в Тобольске найдены костные останки человека. Как оказалось, 70-летний мужчина сам кремировал свою 93-летню умершую мать.
Он получил медицинское свидетельство о смерти женщины и не стал хоронить, а сжег. Пожилой тоболяк специально для этого на левом берегу реки соорудил из дров ложе и 4 октября в огромном костре кремировал мать.
На следующий день останки костей обнаружили жители Левобережья и сообщили в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.