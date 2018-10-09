Двум многодетным семьям власти Тюменской области помогут построить новые дома

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-09T11:34:43+03:00

Деньги на стройматериалы будут выделены из регионального бюджета

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Двум многодетным семьям в Тюменской области помогут построить новые дома. Деньги будут выделены из областного бюджета. Соответствующе распоряжение подписал губернатор.

Накануне, 8 октября, он лично пообщался с многодетными и оценил тяжесть сложившегося материального положения.

Так, в семье из Омутинского района шестеро детей. Ее глава ведет большое подсобное хозяйство, а жена занимается уходом за детьми. В этом году у этой семьи случилось несчастье – сгорел дом, приобретённый за счёт средств материнского (семейного) капитала. Сейчас семья будет строить новый дом, но денег от продажи скота не хватает и нужна поддержка властей.

В тюменской семье девять детей. Два года назад они приобрели земельный участок и недостроенный двухэтажный дом. Самостоятельно пристроили комнаты, баню, гараж. Но денег завершить строительство тоже не хватило.

Представители органов социальной защиты побывали у обеих семей, провели обследование, составлена смета предполагаемых расходов.

Суммы будут выделены в соответствии с утвержденными сметами на условиях социального контракта, сообщили в пресс-службе главы региона. Приобрести на эти деньги другие товары семьи не смогут.