Тюменский вуз - одна из кузниц инженерных кадров России

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-09T11:33:12+03:00

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В «Артеке» завершлися финальный этап Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Инженерный резерв России-2018». Тюменский индустриальный университет третий год подряд выступает соорганизатором образовательной смены в международном детском центре.

Участниками смены стали школьники из 22 регионов России, продемонстрировавшие выдающиеся успехи по физике, математике, химии, информатике, географии, черчении, а также по естественнонаучному и инженерно-техническому профилю.

Одаренные дети не просто учились, но и имели возможность проявить свои способности и таланты, отметили в пресс-службе партии "Единая Россия". Они разрабатывали научно-технические проекты почти по десятку инженерных направлений, обучение по которым ведется в ТИУ. Победители и призёры конкурса получат до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в тюменский университет.

По традиции в «Артек» были приглашены почетные гости, которые рассказывали ребятам о Тюменской области и опорном вузе, среди них – первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов. До 1998 года он возглавлял Новоуренгойский филиал Тюменского нефтегазового университета (ныне ТИУ), а сейчас является региональным координатором проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Общаясь с ребятами Андрей Артюхов отметил важность работы, проводимую ТИУ по подготовке кадров.

- Экономике Тюменской области необходимы высококлассные инженеры, и готовить их нужно уже со школьной скамьи. Благодаря смене в «Артеке» талантливая молодежь из разных уголков страны познакомилась ближе с индустриальным университетом и нашим регионом, и, вполне возможно, кто-то из этих ребят свяжет свое будущее с Тюменской областью, - подчеркнул Андрей Артюхов.