Активисты ОНФ предлагают активнее привлекать тюменцев к благоустройству города

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-09T10:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Тюмени нужно активнее привлекать к благоустройству города. В этом убеждены местные активисты Общероссийского народного фронта. Горожане могут участвовать в создании концепции благоустройства, дизайн-проектах и контролировать выполнение работ.

- Как показазала реализация проекта «Генеральная уборка», самый надежный способ избавиться от несанкционированных свалок – привлечь к их уборке местных жителей. После этого граждане не только соблюдают чистоту, но и контролируют остальных, сообщают о нарушителях властям, – отметил эксперт эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Тюменской области Евгений Захаров.

При благоустройстве горожане могут участвовать в озеленении, установке и ремонте скамеек, урн, ограждений и многом другом.

- Деятельное участие граждан не только в обсуждении проектов, но и в их реализации кардинально изменит эксплуатацию всех сооружений, – резюмировал Евгений Захаров.