Активисты ОНФ предлагают активнее привлекать тюменцев к благоустройству города
Жителей Тюмени нужно активнее привлекать к благоустройству города. В этом убеждены местные активисты Общероссийского народного фронта. Горожане могут участвовать в создании концепции благоустройства, дизайн-проектах и контролировать выполнение работ.
- Как показазала реализация проекта «Генеральная уборка», самый надежный способ избавиться от несанкционированных свалок – привлечь к их уборке местных жителей. После этого граждане не только соблюдают чистоту, но и контролируют остальных, сообщают о нарушителях властям, – отметил эксперт эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Тюменской области Евгений Захаров.
При благоустройстве горожане могут участвовать в озеленении, установке и ремонте скамеек, урн, ограждений и многом другом.
- Деятельное участие граждан не только в обсуждении проектов, но и в их реализации кардинально изменит эксплуатацию всех сооружений, – резюмировал Евгений Захаров.