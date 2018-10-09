Экопарк «Затюменский» примет полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-09T10:07:01+03:00

На старт выйдут даже бегуны старше 70 лет

Изменить размер текста: A A

Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ состоится в Тюмени в ближайшую субботу, 13 октября. Забег пройдет в экопарке «Затюменский». Церемония открытия начнётся в 10.45, а старт - в 11 часов.

Участникам старше 18 лет предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр 98 метров. К соревнованиям допускаются не только профессиональные спортсмены, но и просто любители бега, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Для мужчин определены девять возрастных групп, старшая из которых начинается от 70 лет, для женщин – семь, самая возрастная из которых начинается от 60 лет.

Онлайн регистрация до 24.00 10 октября проходит здесь. 11 и 12 октября всем участникам полумарафона необходимо предоставить пакет документов: паспорт, медицинский страховой полис, договор страхования от несчастного случая, оригинал и копию медицинского допуска с указанием дистанции.

Мандатная комиссия будет работать в эти дни с 10 до 19 часов в СДЮСШОР №2 (ул. Луначарского, 10).

13 октября с 8 до 09:30 перед стартом будут приниматься документы только у иногородних участников.

Телефон для справок: 8 (3452) 28-33-51, 684-512.