Приставы помогли тюменцу избавиться от нескольких крупных долгов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-09T09:53:46+03:00

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Жителю Тюмени приставы помогли избавиться от двух крупных долгов. 30-летний мужчина задолжал по налогам и кредитам 350 тысяч рублей и 136 тысяч - по алиментам.

Злостного неплательщика поймали на дороге. Силовики остановили его автомобиль во время рейда. Машина была тут же арестована и направлена на спецстоянку. Тюменцу, чтобы вернуть транспорт, пришлось найти деньги. Он в этот же день оплатил все налоги и платежи по кредитам. Однако вернуть иномарку после этого не удалось. Пристав показал ему долг перед ребенком. «Забывчивый» отец на следующий день оплатил и этот долг. После чего автомобиль возвращен владельцу и с него сняты все ограничения, сообщили в пресс-службе областного управления ССП.