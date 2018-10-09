СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-09T09:28:48+03:00

Из высотки на Менделева в Тюмени эвакуировали 46 человек. Фото vk.com

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Утро в Тюменском микрорайоне Тюмени началось с пожарных сирен и эвакуации людей. В одной из высоток по улице Менделеева на 14-м этаже загорелдась квартира. К месту происшествия кроме МЧС оперативно прибыли карета скорой помощи и полицейские.

- Сообщение о пожаре поступило в 8.48. Через 10 минут первые расчеты были на месте и начали эвакуировать людей. На улицу были выведены 46 человек, 14 из которых были дети, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар удалось быстро потушить, пострадавших и погибших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания, а также оценивается ущерб.