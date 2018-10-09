Молодые архитекторы назвали Тюмень городом комфортным для жителей

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-09T09:32:05+03:00

Гости из 20 субъектов России побывали в Гилевской роще и Затюменском парке

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Накануне, в Тюмень прибыли архитекторы из 20 городов России. В рамках образовательно модуля программы Архитекторы.рф. они побывали на обзорной экскурсии, а затем оценили благоустройство двух общественных пространств – Гилевскую рощу и Затюменский парк.

Инфраструктуру лесопарка архитекторам представил начальник управления по экологии департамента городского хозяйства города Тюмени Сергей Нефёдов. Мангальная зона, велодорожки, спортивные комплексы, необычные арт-объекты и проектные решения по сохранению природного ландшафта – произвели большое впечатление на экспертов в сфере градостроительства.

- Гилевская роща – пример создания современного благоустройства при сохранении целостности природы, вековых сосен и остальных зеленых насаждений. При проектировании парка учитывались пожелания горожан, - отметил Сергей Нефедов.

Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Он добавил, что каждый житель города, независимо от возраста, находит здесь себе занятие по душе. Так, большой популярностью пользуется беседка «молодоженов». Также часто тюменцы прогуливаются по мосту, соединяющему два берега. В любое время не бывают пустыми и детские площадки.

Не меньшее впечатление на гостей города произвел экопарк Затюменский. Экскурсию для архитекторов провел здесь провел руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау. Он подчеркнул, что «Затюменский» - памятник природы регионального значения. Его максимальное сохранение легло в основу концепции экопарка.

- При проектировании благоустройства в первую очередь мы учитывали интересы жителей, именно поэтому большое внимание уделено спортивному ядру. Здесь установлена самая большая воркаут площадка, современные игровые комплексы, где с удовольствием проводят время не только дети, но и взрослые, - отметил Владимир Кильтау.

Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Во время прогулки молодые архитекторы прошлись по экодорожкам, отсыпанным щепой, а также сделали селфи с деревянными фигурами зверей. Не упустили ребята и возможность протестировать воркаут площадку и детскую игровую зону.

- В ходе ознакомительной поездки мы увидели город, где уделяется серьезное внимание развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий именно для его жителей. Оказавшись на игровой площадке в парке Затюменский, даже взрослому человеку хочется броситься играть, кататься на необычных аттракционах. В Гилевской роще больше всего удивила природа, где березовая роща переходит в сосновый бор, - поделились своими впечатлениями участники программы.

Далее начинающие архитекторы встретились с главой Тюмени Русланом Кухаруком. Участники обсудили реализацию программы комфортной городской среды. В пресс-службе администрации города отметили, что программа Архитекторы. рф реализуется ДОМ. РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелки» при поддержке Минстроя России.