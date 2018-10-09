Пьяную тоболячку на 8 лет отправили в колонию за попытку сбыть наркотик

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-09T09:10:13+03:00

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В Тобольске на 8 лет отправили в колонию 38-летнюю женщину, которая пыталась распространять N-метилэфедрон.

Ее поймали в начале июня 2018 года с несколькими дозами наркотика в кошельке. Сама горожанка была в этот момент под кайфом.

Выяснилось, что женщина через интернет договорилась с поставщиками синтетики и через оборудованный за мусоропроводом в подъезде одного из домов тайник получила более 12 граммов производного N-метилэфедрона. Часть вещества она положила в этом же подъезде под цветочный горшок на подоконнике, а часть стала хранить при себе.

Суд признал тоболячку виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой по предварительному сговору и с использованием интернета (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Женщину отправили в колонию общего режима, сообщили в областной прокуратуре.