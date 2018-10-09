2018-10-09T08:09:49+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали семейную пару с крупной партией «соли»

Супругам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержали семейную пару с крупной партией наркотиков. Молодые люди пытались сбыть синтетику. Супругов поймали на улице Совхозной. 27-летняя тюменка и ее 31-летний муж раскладывали наркотик по тайникам. Силовики смогли найти шесть закладок.

При задержании злоумышленники пытались скрыться и выбросили куртку, в которой также хранились приготовленные к сбыту наркотические вещества. При досмотре куртки было найдено еще 52 свертка с разовыми дозами наркотика. Эксперты-криминалисты уже установили, что в свертках находилась «соль».

В ходе обыска их жилья в шкафу, расположенном в детской комнате, найден еще один крупный полимерный сверток с «солью», а также 80 полимерных пакетиков со «спайсом», приготовленных к сбыту. Общий вес изъятых синтетических наркотических средств составил около 1500 граммов, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сбытчиков задержали, уже установлено, что обыа имеют судимость и официально нигде не работают. В отношении них возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.

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