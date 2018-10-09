СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-09T07:59:40+03:00

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Отдел полиции №7 в Тюмени возглавил Виталий Протопопов. Сегодня, 9 октября, его личному составу представил начальник областного управления МВД РФ Юрий Алтынов.

На мероприятии присутствовали начальник городской полиции Петр Вагин, прокурор Калининского округа Тюмени Денис Губский и руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

Юрий Алтынов зачитал приказ о назначении Протопопова и послужной список нового руководителя.

Юрий Петрович отметил, что Виталий Владимирович опытный полицейский, который имеет большой стаж работы. Главный полицейский региона так же подчеркнул, что личному составу необходимо продолжать честно и достойно выполнять свой служебный долг под руководством нового начальника.