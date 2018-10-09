Бессмертный полк: в Крыму восстанавливают имена погибших тоболяков в Крымской войне середины 19 века

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-09T07:45:48+03:00

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Имена тюменцев, уроженцев Тобольской губернии, погибших под Севастополем в годы Крымской войны в середине 19 века, удалось установить экспертам Русского географического общества.

Скоро списки появятся в открытом доступе. В них более двух тысяч человек, защищавших город, а тюменцев пока найдено порядка десяти. В РГО уверены, что потомки должны знать, где сражались и покоятся их предки.

Списки павших воинов редакции «Мегатюмень» передал член крымского отделения Русского географического общества Александр Ногтев. Скоро они будут опубликованы.

- Документы обнаружены в одном из монастырей Тюменской области. Книги с именами погибших находятся в Центре хранения страхового фонда (ЦХСФ) в Ялуторовске. Его сотрудники направляют фотокопии в РГО, где эксперты переводят записи на современный язык, а названия губерний и населенных пунктов, из которых родом солдат, на нынешние.

«Расшифровкой» записей занимаются более 30 специалистов разных направлений. Уже удалось обработать данные о двух тысячах погибших, всего же их 120 тысяч. После получения и обработки всех материалов планируется издать в Крыму большую Книгу памяти и возвести мемориалы в местах захоронений.

- В Русской слободе Бахчисарая захоронены 4 тысячи участников Крымской войны. Все могилы были безымянные и мы всем миром искали списки погибших, ведь с той войны прошло не так уж много времени, - рассказал вице-президент благотворительного фонда «Православный Крым» Константин Рубаненко.

Кстати, в ялуторовском Центре хранения находятся также списки погибших в Первой мировой войне. Эти документы принадлежат Государственному военно-историческому архиву.

- Тобольский полк воевал под Севастополем, но в нем уроженцев Тобольской губернии было немного. Среди известных личностей - Владимир Жемчужников, который был одним из создателей образа Козьмы Пруткова, - пояснил ведущий эксперт научного центра ТюмГУ, профессор Александр Ярков.

Он считает, что публикация имен погибших имеет важное значение для всех, кто дорожит не только историей своей страны, но и историей семьи. К сожалению, до 1917 года многие ее не знают. Александр Ярков привел пример, как по, казалось бы, ничем не примечательной фамилии девушки он определил, что ее дальние предки служили шведским королям в каролинской пехоте. Это подтвердил генетический анализ.