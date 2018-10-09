2018-10-09T07:45:48+03:00
История современности

Бессмертный полк: в Крыму восстанавливают имена погибших тоболяков в Крымской войне середины 19 века

Скоро расшифрованные списки будут опубликованы в интернете
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Крыму восстанавливают имена погибших тоболяков в Крымской войне середины 19 векаВ Крыму восстанавливают имена погибших тоболяков в Крымской войне середины 19 века
Изменить размер текста:

Имена тюменцев, уроженцев Тобольской губернии, погибших под Севастополем в годы Крымской войны в середине 19 века, удалось установить экспертам Русского географического общества.

Скоро списки появятся в открытом доступе. В них более двух тысяч человек, защищавших город, а тюменцев пока найдено порядка десяти. В РГО уверены, что потомки должны знать, где сражались и покоятся их предки.

Списки павших воинов редакции «Мегатюмень» передал член крымского отделения Русского географического общества Александр Ногтев. Скоро они будут опубликованы.

- Документы обнаружены в одном из монастырей Тюменской области. Книги с именами погибших находятся в Центре хранения страхового фонда (ЦХСФ) в Ялуторовске. Его сотрудники направляют фотокопии в РГО, где эксперты переводят записи на современный язык, а названия губерний и населенных пунктов, из которых родом солдат, на нынешние.

«Расшифровкой» записей занимаются более 30 специалистов разных направлений. Уже удалось обработать данные о двух тысячах погибших, всего же их 120 тысяч. После получения и обработки всех материалов планируется издать в Крыму большую Книгу памяти и возвести мемориалы в местах захоронений.

- В Русской слободе Бахчисарая захоронены 4 тысячи участников Крымской войны. Все могилы были безымянные и мы всем миром искали списки погибших, ведь с той войны прошло не так уж много времени, - рассказал вице-президент благотворительного фонда «Православный Крым» Константин Рубаненко.

Кстати, в ялуторовском Центре хранения находятся также списки погибших в Первой мировой войне. Эти документы принадлежат Государственному военно-историческому архиву.

- Тобольский полк воевал под Севастополем, но в нем уроженцев Тобольской губернии было немного. Среди известных личностей - Владимир Жемчужников, который был одним из создателей образа Козьмы Пруткова, - пояснил ведущий эксперт научного центра ТюмГУ, профессор Александр Ярков.

Он считает, что публикация имен погибших имеет важное значение для всех, кто дорожит не только историей своей страны, но и историей семьи. К сожалению, до 1917 года многие ее не знают. Александр Ярков привел пример, как по, казалось бы, ничем не примечательной фамилии девушки он определил, что ее дальние предки служили шведским королям в каролинской пехоте. Это подтвердил генетический анализ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы помогли тюменцу избавиться от нескольких крупных долгов
Из высотки на Менделева в Тюмени эвакуировали 46 человек
Молодые архитекторы назвали Тюмень городом комфортным для жителей
Пьяную тоболячку на 8 лет отправили в колонию за попытку сбыть наркотик
В Тюмени задержали семейную пару с крупной партией «соли»
Отдел полиции №7 в Тюмени возглавил Виталий Протопопов
В исторической части Тюмени ночью выгорел до тла жилой дом
На трассе Тюмень-Омск остановлен автомобиль с 9,5 кг нароктиков
В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Золотой микрофон»
Погода 9 октября в Тюмени: штормовой ветер
Тюменский губернатор пожелал Вадиму Шумкову удачи на посту главы Курганской области
Тобольские следователи смогли долететь до деревни, где зарубили мужчину
В Тюмени с высоты упала и разбилась женщина
В Тюмени состоятся Девятые Гонки на толокарах
Тюменские журналисты участвуют в сочинском форуме "Вся Россия - 2018"
В Тобольске погиб 20-летний рабочий
В Тюмени начинается строительство станции для приема канализационных стоков
В Тюменскую область идет штормовой ветер
В тяжелом состоянии, но живая: в Тюмени с высоты упала 15-летняя девушка
На День здоровья в Тюмени пришли 4,5 тысячи горожан
На 2-летнюю тюменку упал телевизор
Тюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость
В Тюмени выберут «Бабушку – красавицу»
В тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы