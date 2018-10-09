2018-10-09T07:15:52+03:00
Происшествия

В исторической части Тюмени ночью выгорел до тла жилой дом

Тушили огонь 19 пожарных и 7 спецмашин
Марина АНТОНОВА
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В исторической части Тюмени ночью выгорел до тла жилой домВ исторической части Тюмени ночью выгорел до тла жилой домФото: Ольга Крыльцова
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Жилой частный дом до тла выгорел в исторической части Тюмени. Пожар прроизошел в ночь на 9 октбяря на улице Свободы. Полыхало так, что огонь было хорошо видно по всей округе. О возгорании в соцсетях сообщили жильцы ближайших высоток.

- Потушили все с 6 раза только, - сообщила жительница соседнего многоэтажнего дома Лиза Кошель.

А Юлия Коротких рассказала, что в какой-то момент взорвался газ, да так, что дом даже подпрыгнул.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области "Комсомольской правде - Тюмень" информацию о взрыве газа опровергли. Но дом размером 5х7 метров, действительно, выгорел полностью. Тушили пламя 19 пожарных и семь спецмашин.

- Сообщение о возгорании диспетчеру поступило в 01.11, на месте первы расчет был уже через 6 минут. Ликвидировать возгорание удалось в 1.55, - отметил пресс-секретарь регионального МЧС Сергей Юсько.

Никто не пострадал, жильцы покинули дом до прибытия пожарных. Преварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

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