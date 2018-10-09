На трассе Тюмень-Омск остановлен автомобиль с 9,5 кг нароктиков

СЕГОДНЯ 06:14 2018-10-09T06:14:57+03:00

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Автомобиль "Пежо"с 9,5 кг наркотиков остановили полицеские на федеральной трассе Тюмень-Омск. и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

В операции участвовали сотрудники ДПС и управления по контролю за оборотом наркотиков. 29-летний водитель и его 31-летний пассажир при виде стражей порядка стали сильно нервничать и эти сильно привлекли к себе внимание. При досмотре салона в сумке пассажира было найдено и изъято почти 6 кг гашиша, амфетамин массой около 3,5 кг и синтетический наркотик массой более 2 граммов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, запрещенные вещества пассажир вез в Тюмень, Омск и Новосибирск для дальнейшего сбыта. В отношении мужчины, ранее судимого за разбойное нападение, возбуждено уголовное дело, водитель привлечен к административной ответственности.