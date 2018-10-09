Погода 9 октября в Тюмени: штормовой ветер

СЕГОДНЯ 03:58 2018-10-09T03:58:26+03:00

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Вторник, 9 октября, в Тюменской области пройдет под штормовым ветром. Западный, северо-западный ветер будет достигать 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15-20 м/с.

Небо будет затянуто облаками, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +7 +12 градусов.

В Тюмени ветер будет до 23 м/с, воздух прогреется до +7 градусов, небольшой дождик ожидается около 17 часов.

9 октября отмечается Всемирны день почты и День образования специальной пожарной охраны МЧС России. А в народном календаре этот день назван Иваном Богословом. На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.

Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний, снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.