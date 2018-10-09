2018-10-09T03:58:26+03:00
Общество

Погода 9 октября в Тюмени: штормовой ветер

Днем порывы ветра будут достигать 23 м/с
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 9 октября в Тюмени: штормовой ветерПогода 9 октября в Тюмени: штормовой ветерФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Вторник, 9 октября, в Тюменской области пройдет под штормовым ветром. Западный, северо-западный ветер будет достигать 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 15-20 м/с.

Небо будет затянуто облаками, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +7 +12 градусов.

В Тюмени ветер будет до 23 м/с, воздух прогреется до +7 градусов, небольшой дождик ожидается около 17 часов.

9 октября отмечается Всемирны день почты и День образования специальной пожарной охраны МЧС России. А в народном календаре этот день назван Иваном Богословом. На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.

Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний, снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В исторической части Тюмени ночью выгорел до тла жилой дом
На трассе Тюмень-Омск остановлен автомобиль с 9,5 кг нароктиков
В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Золотой микрофон»
Тюменский губернатор пожелал Вадиму Шумкову удачи на посту главы Курганской области
Тобольские следователи смогли долететь до деревни, где зарубили мужчину
В Тюмени с высоты упала и разбилась женщина
В Тюмени состоятся Девятые Гонки на толокарах
Тюменские журналисты участвуют в сочинском форуме "Вся Россия - 2018"
В Тобольске погиб 20-летний рабочий
В Тюмени начинается строительство станции для приема канализационных стоков
В Тюменскую область идет штормовой ветер
В тяжелом состоянии, но живая: в Тюмени с высоты упала 15-летняя девушка
На День здоровья в Тюмени пришли 4,5 тысячи горожан
На 2-летнюю тюменку упал телевизор
Тюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость
В Тюмени выберут «Бабушку – красавицу»
В тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы