Тюменский губернатор пожелал Вадиму Шумкову удачи на посту главы Курганской области

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-08T16:06:10+03:00

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Рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова состоялась в Тюмени 8 октября.

- Не сомневаюсь, ваши личные качества и огромный опыт работы, полученный в Тюменской области, где вы добились серьезных результатов в привлечении инвестиций, создании благоприятного бизнес-климата, позволят вам решить поставленные президентом задачи, - отметил Александр Моор и добавил, что такое назначение – ответственный этап в жизни любого управленца.

Тюменский губернатор пожелал коллеге успехов на новом посту, энергии, сил и удачи для воплощения в жизнь всех амбициозных планов и преобразований на благо жителей Курганской области.

Руководители выразили уверенность в развитии сотрудничества двух соседних регионов и реализации совместных проектов, передает пресс-служба главы тюменского регина.