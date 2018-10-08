Тобольские следователи смогли долететь до деревни, где зарубили мужчину
Сотрудники Следственного отдела Тобольска смогли, спустя несколько дней, добраться до деревни Ачиры и возбудить уголовное дело об убийстве 53-летнего мужчины.
Преступление было совершено в ночь на 3 октября, но из-за бездорожья следователи не могли попасть в деревню. Следственно-оперативной группе пришлось вылететь на место происшествия на вертолете.
Тело мужчины с множественными колото-резанными ранениями было найдено односельчанами в одном из домов.
По версии следствия, убийство произошло во время распития спиртных напитков погибшего с обвиняемым. Мужчины сначала подрались, а затем один из них схватил топор и ударил им не менее 10 ударов по телу собутыльника. От полученных ранений мужчина скончался.
Обвиняемого уже взяли под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областном управлении СКР.