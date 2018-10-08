Тобольские следователи смогли долететь до деревни, где зарубили мужчину

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-08T15:52:34+03:00

Из-за бездорожья силовики несколько дней не знали, как попасть на место убийства

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Сотрудники Следственного отдела Тобольска смогли, спустя несколько дней, добраться до деревни Ачиры и возбудить уголовное дело об убийстве 53-летнего мужчины.

Преступление было совершено в ночь на 3 октября, но из-за бездорожья следователи не могли попасть в деревню. Следственно-оперативной группе пришлось вылететь на место происшествия на вертолете.

Тело мужчины с множественными колото-резанными ранениями было найдено односельчанами в одном из домов.

По версии следствия, убийство произошло во время распития спиртных напитков погибшего с обвиняемым. Мужчины сначала подрались, а затем один из них схватил топор и ударил им не менее 10 ударов по телу собутыльника. От полученных ранений мужчина скончался.

Обвиняемого уже взяли под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областном управлении СКР.