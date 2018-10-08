В Тюмени с высоты упала и разбилась женщина

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-08T15:25:58+03:00

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В Тюмени погибла женщина, упавшая с высоты на улице Мельникайте. Трагедия произошла накануне, 7 октября, во второй половине дня.

Тело мертвой тюменки обнаружили очевидцы возле одиной из жилых высоток. Пострадавшей вызвали бригаду скорой, но медики уже не смогли ей помочь.

- Вызов поступил в 16.10, на место бригада скорой помощи прибыла в 16.16. Медики констатировали смерть пациента, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Как добавили в пресс-службе городской полиции, причина падения женщины пока неизвестна. Сейчас по даннму факту проводится проверка. Установлено, что ей 53 года.

Отметим, что за последние сутки это уже второй случай падения горожан с высоты. Сегодня, 8 октября с высоты 5-го этажа упала 15-летняя девушка. К счастью, она жива и находится в травматологии ОКБ №2.