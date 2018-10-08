СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-08T15:17:20+03:00

В соревнованиях примут участие свыше 200 детей в возрасте от 2 до 5 лет

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В Тюмени состоятся Девятые Гонки на толокарах. Они пройдут 21 октября на базе спорткомплекса "Строймаш" в рамках реализации федерального проекта "Крепкая семья".

В гонках могут принять участие дети от 2 до 5 лет. Все "спортсмены" будут разделены на 3 возрастные группы: от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет. Участникам будет необходимо на скорость преодолеть расстояние, равное 25 метрам, на машинках-каталках (толокарах).

- В этом году планируется принять заявки у 216 участников. С удовольствием ждем маленьких спортсменов и их родителей! Мы уже подготовили призы и подарки всем участникам и очень надеемся, что малышам они понравятся, - отметила депута Тюменской областной Думы, организатор проекта Елена Кашкарова.

Каждая возрастная категория будет разделена на несколько заездов по шесть участников. Первый приехавший участник становится победителем заезда и проходит в следующий тур. По итогам всех этапов возрастной категории определяется тройка призеров. Заезды мальчиков и девочек проходят отдельно, с отдельным зачетом времени и награждением. Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры - главные награды от партнеров.

КУДА ЗВОНИТЬ

Чтобы стать участником Гонок, необходимо подать заявку до 10 октября 2018 года(включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. Обязательно нужно указать: полное ФИО ребенка, возраст ребенка (сколько ребенку будет лет и месяцев на момент проведения Гонок), день рождения ребенка, ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком на Гонках, а также контактный телефон.