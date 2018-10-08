Тюменские журналисты участвует в сочинском форуме "Вся Россия - 2018"

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-08T15:10:35+03:00

Они также представят экспозицию о своем регионе

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Делегация тюменских журналистов участвует в форуме "Вся Россия - 2018", который проходит для представителей СМИ в Сочи. На него со всей страны съехались тысяча 200 журналистов.

Форум стартовал в минувшие выходные, накануне, 7 октября, состоялось торжественное открытие. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он поблагодарил участников форума за огромную работу, которая ведется региональными отделениями СЖР, напомнил коллегам о реализованных в этом году успешных проектах союза и поздравил гостей с успешным началом работы форума.

Тюменская делегация кроме работы в заседаниях различных секций и круглых столов представит выставку о своем регионе. Подобные экспозиции готовят также делегации Тувы, Ямала, Югры, Мордовии, Петрозаводска, Чувашии и другие.