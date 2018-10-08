В Тобольске погиб 20-летний рабочий
Он упал с высоты и разбился насмерть
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В Тобольске на территории промплощадки «Сибур» погиб 20-летний рабочий. Он разбился, упав с высоты 25-этажного дома.
Трагедия произошла 5 октября в начале десятого утра на одном из строительных объектов. Официальной информации об инциденте нет. О трагедии сообщают очевидцы в соцсетях и некоторые СМИ.
Так, со слов очевидцев, молодой человек пытался сделать селфи и сорвался. Однако, как передает Megatyumen.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, парень вышел работать на эстакаду, не пристегнувшись. Тем самым нарушил технику безопасности.
Сейчас на предприятии формируется комиссия по расследованию происшествия.