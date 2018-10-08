В Тюмени начинается строительство станции для приема канализационных стоков

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-08T14:31:58+03:00

После ее запуска в городе уберут все точки слива отходов

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В Тюмени начинается строительство единой сливной станции для жидких бытовых отходов. Ее возводят около канализационных очистных сооружений. Запуск станции позволит ликвидировать точки слива отходов в разных районах города.

- Станция будет принимать отходы от ассенизационных машин, при этом исчезнет специфический запах в черте города, - пояснил гендиректор ООО «Тюмень Водоканал» Мугаммир Галиуллин.

На сегодняшний день порядка 15 тысяч домовладений в Тюмени еще не имеют доступа к централизованной системе водоотведения и вывозят отходы асенизаторными машинами. Для приема стоков организовано несколько точек слива. Но в связи с активным развитием города, новые микрорайоны и зоны рекреации оказываются рядом с пунктами приема отходов, пояснили в пресс-службе водоканала. Исключить распространение специфического запаха в таких местах невозможно. Поэтому решено построить сливную станцию около очистных сооружений. Проект будет реализован водоканалом при сотрудничестве с администрацией города.

Станция сможет одновременно принимать до 10 ассенизационных машин. Для ее бесперебойной работы на станции установят измельчители, которые защитят насосное оборудование от повреждений, а принимаемые от ассенизационных машин стоки будут разбавляться технической водой для более эффективной транспортировки и снижения нагрузки на очистные сооружения канализации.

Сейчас идет работа по расчистке места для будущей станции. Ее запуск запланирован в 2019 году.