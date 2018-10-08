В Тюменскую область идет штормовой ветер

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-08T14:56:31+03:00

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В Тюменской области ухудшается погода. МЧС через смс-сообщения предупреждает об усилении ветра до 20-23 м/с. Штормовой ветер ожидается завтра, 9 октября. Пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +8 +10 градусов.

При таком ветре гнутся большие деревья, ломает большие ветки и может сорвать черепицу с крыш, поясняют синоптики. В связи с этим жителям региона стоит с осторожностью отправляться в дальние поездки, в домах необходимо плотно закрывать окна и двери. Не отпускать одних гулять детей. Не рекомендуется также парковать автомобили возле домов, рекламных конструкций и деревьев. В саму стихию на улицу лучше не выходить, если же ветер застал на улице, необходимо сразу зайти в первое попавшееся здание. Ни в коем случае нельзя укрываться от ветра на автобусных остановках, у недостроенных зданий, стен жилых домов, деревьях и любых других отдельно стоящих конструкций.

Напомним, что в 2018 году в регион очень часто приходят сильные ветра. Только Тюмень за лето пережила 9 ураганов, это рекорд за последние пять лет. А самым разрушительным стал первый ураган, который обрушился на город21 мая. Тогда стихия пришла абсолютно неожиданно и застала горожан врасплох. Порядка 30 человек обратились с различными травмами к медикам. В реаниимацию попала женщина, которая пережидала сильные ветер в автомобиле, когда ее завалило кирпичами обрушившейся стены дома.

Сейчас тюменцы уже знают, как вести себя в непогоду, поэтому есть надежда, что шторм не принесет серьезных аварий и ЧП.