СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-08T13:37:58+03:00

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В тяжелом состоянии, но живая. В Тюмени с высоты упала 15-летняя девушка. ЧП произошло утром сегодня, 8 октября, в доме 171 корпус 1 на улице Широтная.

— Инцидент произошел после 8 часов утра, звонок в дежуроную часть поступил в 8:23 в отдел полиции № 1. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что пострадавшей 15 лет. Она из благополучной семьи, ни на каких учетах не состояла, — сообщила "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Известно, что девушка упала с балкона в подъезде, которы находился между четвертым и пятым этажами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также, был ли это несчастный случай или преднамеренное падение.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что девушку госпитализировали в травматологическое отделение ОКБ №2 с множественными переломами костей. Сейчас ей оказывается всея необходимая медицинская помощь.